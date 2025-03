Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve yerel hizmetlerden tüm vatandaşların eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atan Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dopdolu bir program hazırladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine inanıyorum ve kadınların elinin değdiği her şey daha da güzelleşiyor, kadınları ilçemizde asla yalnız bırakmayacak ve her an yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - Başkan Yıldız’dan fabrikalara ziyaret özel ziyaret

Başkan Yıldız, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde üç ayrı fabrikayı ziyaret ederek çalışan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Yıldız, her birine anlamlı bir sürpriz yaparak karanfil hediye etti. Başkan Yıldız, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çektiği sohbetlerde, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların çözümü için birlikte hareket etmenin gerekliliğini vurguladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretler sırasında Yıldız, "Kadınlar, toplumumuzun temel taşıdır ve onların güçlü olması, toplumun güçlü olmasıdır” dedi

Kadınlar için sanat, dans ve el emeği buluşması

Öte yandan Çiğli Belediyesi 7 Mart Cuma günü kadınlar için anlamlı ve dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler, saat 13.00'te Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak. Programda Down sendromlu kadınların özel dans gösterisi, coşkulu halk oyunları performans ve enerjik zumba gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatılacak. Ardından saat 15.00’te Kadın El Emeği Sokağı’nın açılışı gerçekleştirilecek. El emeğiyle hazırlanan ürünlerin sergileneceği bu sokak, kadınların yaratıcı çalışmalarını tanıtmaları ve destek bulmaları için özel bir platform sunacak.

Başkan Yıldız: “Çiğli’de hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek”

Kadınların toplumun temel taşı olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, “Kadınlar, “Onların emeği, sevgisi ve özverisi, hayatın her alanında kendini hissettiriyor. Biz de Çiğli Belediyesi olarak kadınların hak ettiği eşitliği sağlamak, onları desteklemek ve her alanda daha güçlü olmalarına katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların mücadeleyle kazandığı hakları hatırlamak ve onlara verdiğimiz değeri göstermek için önemli bir gün. Bugün, kadınların emeklerinin, hayata kattıkları güzelliklerin ve fedakarlıklarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınların iş hayatında, sosyal yaşamda ve siyasette daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların elinin değdiği her şey daha güzel, daha güçlü ve daha yaşanılır hale geliyor. Bu anlayışla, Çiğli’de kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik destekleri artırmaya devam ediyoruz. Kadınların iş hayatında daha güçlü olabilmesi için projeler üretiyor, kadın emeğini görünür kılmak için çalışmalar yürütüyoruz. Kadın istihdamını teşvik ediyor, sosyal destek projeleriyle onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. 8 Mart kapsamında fabrikalarda çalışan kadın emekçilerimizi ziyaret ederek onların hikayelerini dinledik. Kadınların yaşadığı zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz etkinliklerle kadınların sanat, spor ve üretimle bir araya gelmesini sağlıyoruz. Çiğli’de hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek. Onların yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye ve hak ettikleri eşitliği sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.