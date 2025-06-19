Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şehre modern bir Buğday Pazarı kazandıracaklarını duyurarak çiftçilere müjde verdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Ticaret Borsası Genel Kurulu’na katılarak çiftçileri ve üreticileri heyecanlandıracak Tokat’a önemli bir müjde verdi. Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat’a modern bir "Buğday Pazarı" kazandıracaklarını açıkladı. Tokat Ticaret Borsası’nın toplantı odasında gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Yazıcıoğlu, tarım ve üretimle iç içe olan bereketli topraklara sahip Tokat’ın, daha sağlıklı ve düzenli bir altyapıya kavuşması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Yazıcıoğlu; "Şehrimize Buğday Pazarı’nı kazandıracağız. Üretken belediyecilik anlayışımızla bu projenin öncüsü Tokat Belediyesi olacak. Yer tahsisi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Tokat’ımıza, çiftçimize, üreticimize yakışır, modern ve işlevsel bir pazarı inşa etmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu, tarımsal kalkınmanın Tokat ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, üreticilerin alın terine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.