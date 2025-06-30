Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, anız, ot, kurumuş ot veya biçilmiş ekin yakmanın ciddi yangın riskleri oluşturduğuna dikkat çekerek vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

İtfaiye Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcı Çobanoğlu, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte peş peşe meydana gelen orman yangınları dikkat çekti. Anız yakmanın yalnızca tarım alanlarında değil, aynı zamanda ormanlık alanlara da zarar verdiği ve büyük orman yangınlarına neden olabileceği anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, "Anız, kuru ot veya tarla atıklarının yakılması doğal dengeye, hayvan yaşamına ve toprak verimliliğine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda çevreyi ve insan sağlığını tehdit eder. Ayrıca orman yangınlarına zemin hazırlayan bu tür uygulamalar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Orman Kanunu’na göre yasaktır ve ciddi cezai yaptırımlara tabidir. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görüldüğünde Alo 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerek" dedi.