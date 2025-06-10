Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününe sahada başladı.

Sabahın erken saatlerinde teknik birimler şantiyesini ziyaret eden Başkan Yalçın, bayramda da mesai gözetmeksizin çalışan işçilerle bayramlaştı. Emekleri ve fedakârlıkları için tek tek teşekkür etti. Ardından belediye hizmet binasına geçen Başkan Yalçın, buradaki personelle de bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Talas’ı geleceğe hep birlikte taşıyoruz"

Belediye Meclis Salonunda çalışanlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, bayramlaşma sonrası yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"Bayramlar, sadece birer tatil değil; bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı özel zamanlardır. Bu süreçte özellikle sahadaki teknik ekiplerimiz, bayram demeden, mesai saatine bakmadan Talas’a hizmet etmeye devam etti. İşte bu yüzden ilk işimiz, onların gönlünü selamlamak oldu. Belediyemizin tüm çalışanlarıyla büyük bir aileyiz. Bu şehir, alın teriyle ve fedakârlıkla büyüyor. Biz de Talas’ı geleceğe hep birlikte taşıyoruz. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ailelerinizle ve sevdiklerinizde nice bayramlar diliyorum."

Başkan Yalçın’ın sahadaki ve hizmet binasındaki personele verdiği bu değer, çalışanlar arasında büyük memnuniyet oluşturdu. Bayramlaşma programı, samimi görüntülere sahne oldu.