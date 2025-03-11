Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi’nde hizmete açılan Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde yer alan okçuluk sahasında ilk deneme atışını gerçekleştirdi. Başkan Uysal, “Yeni Mete Gazozlar istiyoruz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz” diyerek gençleri okçuluk eğitimine katılmaya çağırdı.ANTALYA (İGFA) - Deniz Baykal Spor Kompleksi, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatının ikinci yıl dönümünde açıldı. 8 bin metrekarelik alana kurulan tesis, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla farklı branşlara uygun olarak tasarlandı. Okçuluk branşı için hedef tahtaları, ok ve yaylar hazırlandı, eğitim sahası tamamlandı.

Başkan Uysal, okçuluk sahasında yaptığı ilk atışın ardından,“8-15 yaş arası gençlerimiz için okçuluk kurslarımız başlıyor. Yeni Mete Gazozlar istiyoruz. Yeni şampiyonlar istiyoruz. Çocuklarımız sporla uğraşsın, güzel şeylerle uğraşsın ve mutlu olsunlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde okçuluk branşında eğitim almaya davet ediyorum” diye konuştu.