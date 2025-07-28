SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentin yol sorunu çözmek için aralıksız çalıştıklarını belirterek, kırsal mahalleler için sathi kaplama ihalesini yaptıklarını ve yaklaşık 10 gün içinde başlayacaklarını söyledi.

Atakum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elmaçukuru Köyü Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen Geleneksel 36. Gökçepınar Yayla Şenlikleri kente festival coşkusu yaşattı. Gökçepınar Yaylası’nda gerçekleştirilen şenlik programında, halk oyunlarından konserlere ve spor aktivitelerine birbirinden özel etkinlikler yer aldı. Halk müziğine gönül vermiş yerel sanatçıların sahne aldığı program, büyük ilgiyle izlendi. Halk müziğinin seçkin eserleri müzik şöleni yaşatırken, vatandaşlar horon çekerek doyasıya eğlendi. Karadeniz müziğinin önde gelen isimlerinden usta sanatçı Onay Şahin’in sahne aldığı bölüm, programın en ilgi çekici anlarından oldu. Kemençeyle resital veren Şahin, festival katılımcıları tarafından uzun süre alkışlandı. Yöresel ezgilere dans ederek eşlik eden katılımcılar, renklİ görüntüler oluşturdular.

Başkan Serhat Türkel, programa katılan ailelerle bir araya gelerek eğlenceli anlarını paylaştı. Başkan Türkel, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra halay çekti. Türkel programda yaptığı konuşmada, kırsal mahallelerde yaşanan yol sorununu çözmek için aralıksız çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, "Ben sizlerden birisiyim, Atakumluyum. Atakum için halkımız için canla başla çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimiz için, sathi kaplama ihalesini yaptık ve yaklaşık 10 gün içinde başlıyoruz" dedi.