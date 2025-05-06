İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) ziyaret ederek personelle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) ziyaret etti. HİM personelinin çabalarını takdir eden Tugay, “İzmir, gurur duyulası bir şehir. Yaptığınız iş çok değerli, bu işler takdir edilmeli” diye konuştu.

Ziyarete Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da katıldı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eylem Başar Yıldırım’dan merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Tugay, personelin sorunlarına destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Alo 153 Çağrı Merkezi Birimi’yle bir araya gelen Tugay, günlük yaklaşık 3 bin çağrıya yanıt veren ekibe, “Sizin sayenizde pek çok insanın sorunu çözülüyor. Gülümseyen yüzlerinizi göremeseler de, size güzel dileklerde bulunuyorlar. Sizi seven bir belediye başkanınız var, daha güzel zamanlar için elimden geleni yapacağım. İyi ki varsınız” dedi.

Tugay, belediye birimleri arası iletişimi sağlayan Santral Birimi ve sosyal medya ile Whatsapp üzerinden gelen talepleri yöneten Sosyal Medya Şefliği’ni de ziyaret etti. “Sıkıntılar arasında güzel işler yapıyoruz. İzmir’in dayanışma hikâyeleri var. Birbirine sevgiyle bağlı, hizmet etmeyi işten öte gören bir ekip olalım. Göreve geldiğimden beri değişimi görüyorum, bu başarıyı size borçluyuz” diye konuştu.

Başkan Tugay, günde bin, bayram dönemlerinde 3 bin çağrı alan Sosyal Yardımlar Hattı ekibiyle de sohbet etti.

Ziyaret, HİM ekibiyle çekilen fotoğrafla sona erdi.