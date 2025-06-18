Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,"Önsen Mahallemizde başlattığımız 10 bin metrekarelik kilit parke çalışmamız, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak, bölgenin çehresini değiştirecek. Ulaşım, bir şehrin gelişmesinde omurga görevi görür"dedi.

‘Ulaşımda kalite, yaşamda konfor’ mottosuyla Onikişubat’ı merkezden kırsala analiz ederek yol standardını çok daha yükseklere çıkarmayı hedeflediği belirtilen Onikişubat Belediyesinin Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede ilçenin birçok noktasında faaliyetlerini yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, son olarak hızla gelişen mahallelerden biri olan Önsen’de kilit parke çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Başkan Toptaş’ın talimatlarıyla başlatılan kilit parke çalışmaları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplam 10 bin metrekarelik parke döşemesinin tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi. Yaklaşık 4 kilometrelik yolu kapsayan çalışmayla, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşların günlük hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracağı da aktarıldı.

"Çalışmalarımız aralıksız sürüyor"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçenin her köşesinde yatırımların hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Başkan Toptaş, " "Önsen mahallemizde başlattığımız 10 bin metrekarelik kilit parke çalışmamız, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirecek. Ulaşım, bir şehrin gelişmesinde omurga görevi görür. Bizler de yerel yönetimler olarak bu vizyonla çalışmalarımızı sahada uygulamaya kararlıyız. Önsen’de gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, birçok alanda yürüttüğümüz ulaşım yatırımlarımızın yalnızca bir parçası. İlçemizin dört bir yanında yol bakım, asfaltlama, parke döşeme ve yeni güzergâh açma gibi çalışmalarımız aralıksız sürüyor"şeklinde konuştu.