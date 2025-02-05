Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projelerin sırasıyla hayata geçirilmesi için tüm ekipler birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ünye Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı toplantıda, Ünye Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili meclis üyelerine bilgi verildi. Toplantı, Ünye Belediyesi iştiraki olan ÜNBEL A.Ş.’nin geçen yıl faaliyetleri ve karlılık oranlarının anlatıldığı sunum ile başladı.

ÜNBEL A.Ş.’nin, insan kaynakları, hazır beton tesisi, konkasör kırım tesisi, Emirgan çay bahçesi, yöresel ürünler satış büfesi kiralama ve işletme faaliyetleri alanlarında hizmet ettiği belirtilirken, 2019 yılından 2024 yılına kadar sermayesinin 84 kat arttığına dikkat çekildi.

"SGK prim borcu olmayan, vergi borçlarını düzenli ödeyen bir şirkete sahibiz"

2024 yılı itibarıyla, ÜNBEL A.Ş.’nin mali yapısına ilişkin verilen bilgilere göre kar eden bir şirket olduğu gözlenirken, Başkan Tavlı bu istikrarlı yükselişin Ünye’ye hizmet adına önemli olduğunu kaydetti. Başkan Tavlı, "Bugün belediyelerin ve şirketlerinin SGK prim ve vergi borçları konuşulurken Allah’a şükürler olsun bizim belediyemizin SGK prim borçları tahakkuk eden miktarda düzenli bir şekilde ödenmektedir. Bununla beraber ÜNBEL A.Ş. şirketimizin de SGK prim borcu olmayan, vergi borçlarını düzenli ödeyen bir şirketimiz olması nedeniyle şirketimizle gurur duyuyoruz. Belediyemize ciddi anlamda katkı sağlayan bir şirketimizin olduğuna şahit olduk" dedi.

Vatandaşlara hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Tavlı, bu süreçte bazı kesimlerin çıkarlarına ters düşülen noktada haksız eleştiriler aldıklarını da ifade ederek, "Ben burada olduğum sürece milletimizin bir kuruşunu kimsenin keyfiyetine ve beklentilerine vermem, bunu böyle bilsinler" diye konuştu.

Toplantıda, 2024 yılı içerisinde hizmete sunulan çalışma ve projeler anlatıldı. Ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden yeni projelere kadar farklı alanlarda eş zamanlı çalışma yürüten Ünye Belediyesi’nin tamamlanan projelerinden Aşevi ve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Asarkaya Kent Ormanı, beton yollar, parke yollar, parklar, sosyal yardımlar ve yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi. Ayrıca Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın son dönemde hayata geçirdiği projelerden olan Batıpark, yarı olimpik yüzme havuzu, Gölevi Kafe ve Restoran, kent meydanları, semt sahaları, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, sıfır atıkla ilgili verilen hizmetler ile hükümet yatırımları olan OSB ve kültür merkezi yatırımlarının son durumları hakkında da bilgi verildi.