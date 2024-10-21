Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Fuarın kültürel katkılarına dikkat çeken Başkan Tatık, okuma alışkanlığının yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarını ziyaret eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, fuar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu önemli organizasyonuna katılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kitaplar, hem bireylerin hem de toplumların gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Yazarlarımıza ve tüm katılımcılara fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Tatık, fuarın geniş yazar yelpazesiyle her yaştan insanı okumaya teşvik eden bir platform oluşturduğuna işaret etti. Okumanın ve bilgi edinmenin önemine bir kez daha vurgu yapan Başkan Tatık, Peygamber Efendimizin “İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız” hadisini hatırlattı. Tatık, bu hadisin bilgiye ulaşmanın ve öğrenmenin sınır tanımadığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Kitap fuarlarının bilgiye açılan önemli kapılar olduğunu dile getiren Başkan Tatık, yerel yönetimlerin kültürel etkinliklere olan desteğinin süreceğini belirterek, Tavas’ta da bu tür etkinliklerin artırılması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Eğitim ve kültürel faaliyetlerin şehrin gelişiminde büyük bir rol oynadığını ifade eden Tatık, tüm Denizli halkını ve kitapseverleri fuarı ziyaret etmeye davet etti. Fuarın, kitaba ve bilgiye olan ilgiyi artıracağına inandığını belirten Tatık, katılımcıların yeni yazarlarla tanışma fırsatı bulacağını sözlerine ekledi.