Denizli’nin Tavas ilçesinde öğrenciler karnelerine alarak yaz tatiline girerken, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Denizli 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında sona gelindi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ise öğrencileri karne gününde yalnız bırakmadı. Tavas’ta bulunan Mehmet Özen İlkokulu’nda Başkan Tatık, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

"Her bir evladımızın gözlerindeki sevinç, bizlere umut verdi"

İlkokul öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldukları için mutlu olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Her bir evladımızın gözlerindeki sevinç, bizlere umut verdi. Karnelerini takdim ederken onlarla sohbet ettik, başarılarını tebrik ettik. 4/B sınıfında ise anlamlı bir sürprize tanıklık ettik. Sınıf Öğretmeni İhsan Sevinç, yapay zeka desteğiyle öğrencilerine 25 yaşında nasıl görüneceklerine ve hangi mesleği yapacaklarına dair özel görseller hazırlayarak unutulmaz bir anı yaşattı. Öğrencilerimiz bu sürprizi büyük bir merak ve neşeyle karşıladı" dedi.

Başkan Tatık son olarak tüm öğretmenlerin emekleri için teşekkür ederken tüm öğrencilerin başarı dolu bir gelecek diledi.