Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nda fahiş fiyat artışına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarına ‘dur’ diyerek vatandaşın yüzünü güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da vatandaşların kurban kesme vazifelerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

"Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarını arttırmak isteyen aracılara müsaade etmeyeceğimizi, gerekirse kurbanlık getirip vatandaşa doğrudan satacağımızı ifade etmiş ve sözümüzü de tutmuştuk. Bu Kurban Bayramı öncesi yine üreticilerimizin ve tüketicilerimizin haklarını gözeterek aracıların fiyat artışı yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kurban satış yerlerimizi ayarladık ve piyasaları takip ediyoruz. Gerekirse yine kurban satışı yaparak, vatandaşlarımızın Kurban ibadetini yerine getirmelerine yardımcı olacağız" dedi.