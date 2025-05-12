Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara geri dönüşüm sürecine duyarlılık gösterme çağrısında bulundu.

Geri dönüşümde kullanılmak üzere giysi ve ayakkabıların toplandığı bir kumbaranın önünde kıyafetlerin yere saçıldığı görüldü.

Kumbaraların daha dikkatli kullanılması amacıyla Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarımız, geri dönüşüm amacıyla kullanılmaktadır. Ancak kıyafetlerin gelişi güzel bir şekilde kumbara dışına bırakılması bu amacı engellemekle birlikte hem çevre kirliliğine yol açmakta hem de kent estetiğini bozmaktadır. Lütfen doğaya ve şehrimize duyduğumuz ortak sorumlulukla, giysi ve ayakkabı atıklarınızı yalnızca kumbaraların içine bırakınız" İfadelerine yer verdi.