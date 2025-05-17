Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesinde yürütülen kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu incelemelerde Başkan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Cem Çevik ve mahalle sakinlerini de dinleyen Başkan Subaşı, dile getirilen talep ve görüşleri çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Gerekli bütün cadde ve sokaklarda kilit parke taşı çalışmalarını yürüteceklerini kaydeden Başkan Subaşı, ziyaretinde çocuklarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.