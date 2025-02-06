Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, asrın felaketi 6 Şubat depreminin ikinci yılında hayatını kaybedenleri anma programına katıldı.

Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen anma programına katılan Başkan Subaşı, acılı vatandaşlarla bir araya geldi. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında bölgede olan başkan yardımcıları ve birim çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Subaşı, yapılan çalışmaların koordinasyonunda yer aldı. Subaşı, ‘’6 Şubat felaketinin 2’nci yıl dönümünde Hatay Defne’deyiz. Enkaz altında kalan canlarımızı, kaybettiğimiz sevdiklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Onları dualarımızla, ağıtlarımızla, yüreğimizdeki sızıyla anıyoruz. Bu toprakların hafızası var, vicdanı var. Yaşanan acıları unutmuyor, birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullandı.