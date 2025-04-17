Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ’30 Yılın Mirası: Kerpiçle Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yapılar’ konferansına konuşmacı olarak katıldı.

İlgili bölüm öğrencileri ve akademisyenlere bilgi ve tecrübelerini aktaran Başkan Subaşı, kerpiç mimarisine ilişkin günümüzde yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Bilge Işık’ın da konuşmacı olarak katıldığı program hakkında bilgi veren Başkan Subaşı, ‘’İTÜ’de düzenlenen "30 Yılın Mirası: Kerpiçle Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yapılar" konferansına katıldım. Kıymetli akademisyenlerimizle birlikte kerpiç mimarisinin çevreye duyarlı ve dayanıklı yapılar konusundaki katkılarını değerlendirdik. Doğaya saygılı ve insan odaklı tüm çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ilham verici buluşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Bilecik’te de ’Yeni Teknolojilerle Çağdaş Kerpiç Evler’ semineri düzenlediğini hatırlatan Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin doğayı ve çevreyi koruyan mimari çalışmalara her zaman katkı vermeye devam edeceği bilgisini verdi.