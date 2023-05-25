Vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanına güçlü bir destek verdiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İnanıyorum ki Elazığ’ımız 28 Mayıs seçimlerinde de çok güçlü bir destekle cumhurbaşkanımızın yanında yer alacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim çalışmaları çerçevesinde, Doğukent Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun bir teveccüh gösterdiği Başkan Şerifoğulları, 28 Mayıs seçimleri için destek istedi.

28 Mayıs seçimlerinde çok net bir zafere ulaşacaklarını dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Hemşehrilerimiz, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek verdi. Her bir hemşehrime ülkemizde istikrarın sürmesi, kazanımlarının devam etmesi için ortaya koydukları güçlü duruştan dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Elazığ’ımız 28 Mayıs seçimlerinde de çok güçlü bir destekle cumhurbaşkanımızın yanında yer alacaktır. 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin rotasını güçlü yarınlara çeviren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13. cumhurbaşkanımız olacaktır. 85 milyon hep birlikte ülkemiz için geleceğimiz için yepyeni bir dönemin kapılarını açarak en büyük hayalimiz olan büyük ve güçlü Türkiye ideali yolculuğumuzu başlatacağız” diye konuştu.