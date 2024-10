Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pazaryolu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, Pazaryolu Gölyanı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Hemşehrilerimizin sıcak ilgisi ve samimiyeti, her zaman olduğu gibi bugün de bizleri memnun etti. Bu buluşmalar, hem gönüllerimizi birleştiriyor hem de şehrimizin kalkınması adına atacağımız adımları birlikte değerlendiriyoruz. İstişare kültürümüzün önemli bir parçası olan bu ziyaretlerde, vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde görmek, onların sesine kulak vermek bizim için son derece kıymetli. Birlik ve beraberlik içerisinde, her bir mahallemizi daha yaşanabilir, daha güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. AK Parti Pazaryolu İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek değerli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içinde azimle çalışarak, milletimize en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. İlçemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın refahı için her zaman sahadayız. Bu kutlu yolda omuz omuza yürüyerek daha nice başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Misafirperverlikleri için Pazaryolu Belediye Başkanımız İbrahim Şahin ve İlçe Başkanımız Süleyman Karabektaş’a teşekkür ediyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.