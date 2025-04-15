Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent içi trafiği daha akıcı hale getirmek amacıyla "Bölgesel Adaptif Trafik Yönetimi Araştırma-Uygulama Projesi"ni hayata geçireceklerini ifade etti.

TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili, İstanbul Ticaret Üniversitesi, BAU Ulaştırma ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile birlikte "Ulaşım Toplantısı" yaptıklarını ifade eden Başkan Sekmen " Erzurum’un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent içi trafiği daha akıcı hale getirmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Gelişen teknolojilerle birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kent yaşamına entegrasyonu artık bir gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle "Bölgesel Adaptif Trafik Yönetimi Araştırma-Uygulama Projesi"ni şehrimizde başlatıyoruz" dedi.

"Pilot bölge uygulamalarıyla başlayacak"

Proje ile sabit süreli sistemler yerine, gerçek zamanlı verilere göre çalışan adaptif sistemler devreye alınacağını anlatan Başkan Sekmen, "Kavşaklarda kuyruk boyları, bekleme süreleri ve trafik akışı sensörler aracılığıyla analiz edilerek en verimli trafik yönetimi sağlanacaktır. Trafikten kaynaklanan gürültü ve emisyon gibi çevresel etkilerin azaltılması da bu çalışmaların temel hedefleri arasındadır. Bu proje, pilot bölge uygulamalarıyla başlayacak, elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek ve Erzurum genelinde yaygınlaştırılacaktır. Kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın konforu ve güvenliği için, akıllı şehircilik vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Erzurum’un geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.