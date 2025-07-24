Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, artan sıcaklıkların orman yangını riskini büyüttüğünü belirterek, toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı. Başkan Seçer, "Unutmayalım ki bir kıvılcım sadece bir ormanı değil, yaşamı yok edebilir" dedi.

Seçer, hava sıcaklıklarının ve kuvvetli rüzgârların orman yangınlarını tetiklediğini vurguladı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan Seçer, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

"Aşırı sıcaklar ve rüzgâr risk oluşturuyor"

Yangınların en büyük sebeplerinin piknik ateşleri, söndürülmeden atılan sigaralar, cam şişeler ve anız yakma gibi ihmaller olduğunu hatırlatan Seçer, "Değerli yurttaşlarım, bugünlerde aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgârlar orman yangınları için büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan dikkatli, özenli ve sorumlu davranmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımızı koruyalım"

Orman yangınlarında yaşamını yitiren görevlileri de anan Seçer, "Unutmayalım ki bir kıvılcım sadece bir ormanı değil, yaşamı yok edebilir. Ormanlarımızı koruyalım; ülkemizi, Mersinimizi, doğamızı, canımızı ve malımızı riske atmayalım. Orman yangınlarında önceki gün hayatını kaybeden görev şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve ulusumuza baş sağlığı diliyorum" dedi.