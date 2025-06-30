Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , CHP'nin Kurultayının iptali ilgili davaya göndermede bulunarak , '' İnsanımızın gerçek dertleri arasında CHP’nin iç işlerinin gündem olmasından da hicap duyarım '' dedi.

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Seçer , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu düşünceleri paylaştı ;

Takip eden , merak eden bilir ; düzenli olarak tarlalarda , pazar yerlerinde , mahallelerde vatandaşlarımızla buluşur, sohbet ederim. Ben CHP’li bir Belediye Başkanıyım. Halkımı ne kadar çok dinlersem görevimi o kadar iyi yapabilirim. Bugüne kadar ağzından “mutlak butlan, kurultay, kayyum” lafı çıkan bir üreticiyle , pazarcıyla , esnafla , yurttaşla karşılaşmadım. Varsa yoksa “pahalılık , işlenemeyen topraklar , batan işletmeler , mutfağa düşmüş ateş , çocuğun eğitimi , güvenli barınma...” İnsanımızın bu gerçek dertleri arasında CHP’nin iç işlerinin gündem olmasından da hicap duyarım. CHP , Türkiye’nin parti içi demokrasi geleneği en gelişmiş, kurtuluşun ve kuruluşun , emeğin ve demokratik cumhuriyetin öncü partisidir. Her sorununu vatandaşın gündemini işgal etmeden , kendi içinde çözebilir. Elbette ekmek en demokratik haktır , demokrasi de ekmek ve sudan farksızdır. Ardımızda kimseyi bırakmadan CHP’lilik adabıyla yürüdüğümüz bu yolda , inanıyorum ki tüm yoldaşlarımız için söz konusu amaç aynıdır, gerisi teferruattır.