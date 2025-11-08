Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında düzenlenen ’Kadim Lezzetleri ile Yenilikçi Tarsus Mutfağına Fikirler’ başlıklı ’Gastronomi Show’a katıldı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve ’Refika’nın Mutfağı’nın kurucusu Refika Birgül’ün gerçekleştirdiği etkinlikte, Tarsus’un kadim tatları modern gastronomiyle buluştu. Birgül, tantuni ve humusu yeniden yorumlayarak ’Tarstuni’ adını verdiği yeni bir lezzet ortaya çıkardı.

St. Paul Meydanında düzenlenen etkinliğe Başkan Seçer’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Birgül’e mutfakta Meral Seçer ile şefler Burak Arpak ve Adile Sarıtaş eşlik etti. Etkinlikte Tarsus’un yöresel lezzetleri çağdaş dokunuşlarla harmanlanırken, seyirciler hem görsel hem de tat anlamında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

"Tarsus’u açık hava müzesine dönüştürmek istiyoruz"

Festivalin büyük bir coşkuyla başladığını söyleyen Başkan Vahap Seçer, "Tarsus benim anlatmamla bilinecek bir yer değil, dünyanın bildiği bir yer. Mersin’in en kadim yerleşim yerlerinin başında Tarsus geliyor. Amacımız Tarsus’u dünyanın gelip gördüğü açık hava müzesi haline getirmek" dedi.

Birgül’ün tantuniyi yeniden yorumlamasının önemine dikkat çeken Seçer, "Çok değerli bir program yaptınız. ’Tarstuni’yi Büyükşehir Belediyesi kafelerinde menüye koyacağız" diye konuştu.

"Tarsus Gastronomisi bir tarih kitabı kadar değerli"

Gastronomi alanında kadın kooperatiflerinin önemine değinen Meral Seçer, "Medeniyetlerin beşiği Tarsus’ta yemekler birer hikaye taşıyor. Refika Hanımın geleneksel yemeklerimizi çağa uygun biçimde yeniden yorumlaması çok kıymetli. Humus ile tantuninin birleşiminden harika bir lezzet ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Tarsus’a ilk kez geldiğini belirten Refika Birgül ise "Tarsus’un sıcak insan ilişkileri ve zengin mutfak kültürü beni çok etkiledi. Yerel malzemeleri dünyaca tanınır hale getirmek istiyoruz. Tantuni ve humusu birleştirerek Tarsus’a özel ‘Tarstuni’yi armağan ettik" dedi.

Birgül ayrıca, festivali uzun soluklu bir gelenek haline getiren yerel yönetimlere teşekkür ederek, "Bu festival, Vahap Başkanın kentin geleceğini düşündüğünün en büyük kanıtı" diye konuştu.

Tarsus’un lezzetleri fotoğrafları sergilendi

St. Paul Meydanında Serkan Sarıkef’in ’Tarsus Lezzetleri Gastronomi Hikayesi’ adlı fotoğraf sergisi de yer aldı. Sergi büyük ilgi görürken, Sarıkef, "İki yıl süren çalışmamın sonucunu böyle bir festivalde paylaşmak gurur verici" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda Birgül, Meral Seçer’e ’Miras Türk Mutfağı Teknikleri’ kitabını hediye etti.