SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde vatandaşlarımızı eğitim, seminer, söyleşi ve konferans programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediyesi’nin nisan ayı etkinlik takvimi içerisinde bilim, teknoloji, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında gerçekleştirdiği söyleşi ve eğitim programlarına 7’den 70’e binlerce vatandaş ve öğrenciler yoğun ilgiyle katılmaya devam ediyor. Canik’te gerçekleştirdikleri eğitim, seminer ve söyleşi programlarına yoğun ilginin olduğunu aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde vatandaşlarımızı farklı konu başlıklarında eğitim, seminer, söyleşi ve konferans programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Programlarımız çerçevesinde alanında uzman isimleri hemşehrilerimizle ve öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Ayrıca, Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda da kursiyerlerimize yönelik eğitim ve seminer programlarımız devam ediyor. Canik’imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.