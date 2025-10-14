Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) çatısı altında faaliyet gösteren Sille Tabiat Okulu’nun doğanın kalbinde çocuklara etkileyici ve özgün bir öğrenme ortamı sunduğunu söyledi.

Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme alanları arasında özel bir yere sahip olan Sille Tabiat Okulu, yeni eğitim döneminde de faaliyetlerini sürdürüyor. Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında eğitimlerine devam eden okul, Sille Baraj Parkı’nın hemen yanında doğayla iç içe yapısıyla çocuklara eşsiz bir öğrenme deneyimi sunuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille Tabiat Okulu’nu ziyaret ederek buradan faydalanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin atölyelerde gerçekleştirdiği etkinlikleri yakından takip eden Başkan Pekyatırmacı, çocuklarla birlikte doğa yürüyüşüne katıldı. Yürütülen çalışmalar hakkında eğitimcilerden bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, ziyarette çocuklara Türk Bayrağı, Filistin ve Doğu Türkistan Bayrağı dağıttı. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da programa eşlik etti.

Sille Tabiat Okulu’nda ilkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinliklerde çocuklar; tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle hem eğleniyor hem öğreniyor. Öğrenciler doğa yürüyüşleri, arkeolojik kazılar ve takım sporları gibi pek çok uygulamalı eğitimle gündelik yaşam becerileri kazanıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde günde toplam 180 öğrencinin katıldığı programlar, 6 hafta sürecek ve 96 sınıf faydalanacak. Bugüne kadar 18 bin 729 öğrencinin faydalandığı eğitimlerden yeni eğitim yılının ilk döneminde 2 bin 817 öğrencinin faydalanması planlanıyor.

"Çocuklarımız, sorumluluk, paylaşım, üretkenlik ve iş birliği gibi değerleri öğreniyor"

Selçuklu’da okul dışı öğrenme ortamlarının önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın akademik başarı kadar, hayatı deneyimleyerek öğrenmelerini de değerli buluyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz doğa temelli eğitim merkezi olan Sille Tabiat Okulu, eğitim vizyonumuzda özel bir yere sahip. Keşfetmeye ve öğrenmeye açık bu merkezde çocuklar; sorumluluk, paylaşım, üretkenlik ve iş birliği gibi değerleri doğayla iç içe bir ortamda deneyimleyerek öğreniyor. Toprağa dokunuyor, ekip biçiyor, keşfediyor ve öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Tarım, sanat, spor ve çevre bilincine yönelik etkinliklerle bilgiyle birlikte beceri, özgüven ve farkındalık kazanıyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölye çalışmaları ise fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Biz inanıyoruz ki gelecek toprağa basan, doğayı tanıyan ve yaşamla bağ kuran çocuklarımızla güzelleşecek. Çünkü doğayla güçlü bağ kuran her çocuk, çevresine duyarlı ve geleceği koruyan bireyler olarak yetişir" dedi.