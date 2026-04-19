Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hizmetleri yerinde takip etmek için mahalle sakinleriyle bir araya geliyor.

Selçuklu'da hizmet kalitesini artırmak, istişareleri sürdürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dış mahalle ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık, Tömek, Kervan, Yazıbelen, Güvenç, Karaömerler Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, talep edilen hizmetleri not alarak yapılacak hizmetler hakkında da bilgi verdi. Başkan Pekyatırmacı'ya dış mahalle ziyaretlerinde AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, teşkilat üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: 'Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için kıymetli'

Selçuklu'nun tüm mahallerinde vatandaşlarla buluştuklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Mahalle ziyaretleri yatırım ve hizmetlerimizin yerinde planlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bu çerçevede merkezde ve dış mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Mahallelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşehrilerimizle buluşarak talep ve önerilerini dinliyor, hayata geçireceğimiz çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. İstişare kültürünün hizmet kalitemizi artırdığına inanıyor, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz her ziyarette karşılıklı fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için kıymetli. Onların memnuniyetini sağlamak bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bu istişare anlayışımızı sürdürerek Selçuklu'ya en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz' dedi.