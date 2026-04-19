Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın taşımacılık ve lojistik alanlarında da adeta merkez konumunda olduğunu belirterek, şehrin güçlü karayolu ve demiryolu avantajını iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası'nda Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. Bu çerçevede; 61. Kargo, Kurye ve Yük Taşıma Hizmetleri Meslek Komitesi istişare toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan istişare toplantısına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk başkanlık ederken toplantıya; Konya Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak, Selçuklu Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü Serdar Şahingeri ve Koyuncu Araç Muayene Genel Müdürü Osman Şenkul da konuk olarak katıldı. Toplantıda sektör temsilcilerinin sorunları ve talepleri masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sözlerinin başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çocukların karıştığı ve okulları hedef alan menfur silahlı saldırı hadiselerinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

'Şehrimizin potansiyelini değerlendirmeliyiz'

Son yıllarda dünya ekonomisinin, jeopolitik gelişmeler, tedarik zinciri kırılmaları ve finansal dalgalanmalarla şekillendiğini vurgulayan Başkan Öztürk, özellikle savaş, çatışma ve gerilim ortamının dünya ticaretindeki belirsizlikleri artırdığı gibi fiyat dengesini de olumsuz etkilediğini söyledi. Buna rağmen Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme yaklaşımının sürdüğünü dile getiren Başkan Öztürk, 'Taşımacılık sektörünün de aynı önemle büyütülmesi kaçınılmazdır. Konya olarak sektörümüz açısından şehrimizin avantajlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Güçlü sanayi altyapımız, tarımsal üretim kapasitemiz ve ihracat potansiyelimizle ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri olmaya devam eden şehrimiz, taşımacılık ve lojistik alanlarında da adeta merkez konumunda. Şehrimiz, Anadolu'nun merkezinde yer alması sayesinde hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunarak doğal bir lojistik üs niteliği taşımaktadır. Güçlü karayolu ağıyla kısa sürede geniş bir nüfusa erişim imkânı sunan Konya'nın, demiryolu bağlantıları üzerinden özellikle Mersin Limanı'na ulaşabilmesi ve intermodal taşımacılığa uygun altyapısı ile önemli bir rekabet avantajını da barındırmaktadır. Bunun yanında organize sanayi bölgeleri, lojistik merkez yatırımları ve artan ihracat kapasitesi şehrin üretim-lojistik entegrasyonunu güçlendirirken, Konya Lojistik Merkezi ile taşıma kapasitesinin ciddi ölçüde artırılması hedeflenmektedir. Bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için Konya Lojistik Merkezi'nin aktif kullanımı, demiryolu bağlantılarının limanlarla daha güçlü entegrasyonu, dijital ve yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sektör paydaşları arasında koordinasyonun artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede Konya'nın yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir lojistik merkez haline gelmesi mümkün olacaktır' dedi.

KTO 61. Kargo - Kurye ve Yük Taşıma Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İlhan Şar da, komite olarak sektörün sorunlarına dönük çalışmaları sürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından sektör temsilcilerine söz verilerek, sektörün sorunları ve talepleri masaya yatırıldı.