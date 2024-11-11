Melikgazi Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Melikgazi’de fidan değil: ağaç dikiyoruz” isimli etkinliği gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çınar, süs eriği, ıhlamur, leylandi, mavi servi, ladin gibi çeşitlerden oluşan 180 adet ağaç toprakla buluştu.

“Bizim dönemimiz çınar ağaçlarının en çok dikildiği dönem olacak”

Melikgazi’ye kazandırdığı rekor sayıda park ve yeşil alan sayısına yenilerini ekleyerek devam eden Başkan Palancıoğlu, binlerce ağacı toprakla buluşturmaya devam edip ilçeye nefes aldıracaklarını belirterek şunları ifade etti:

“11 Kasım 2019 yılı saat 11.11 hedef alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. O günden bu yana bir seferberlik halinde ağaç dikiliyor. Biz bu seferberliği önceden görmüş olmalıyız ki; “Fidan değil; ağaç dikiyoruz!" temasıyla binlerce ağacı toprakla buluşturduk; buluşturmaya devam edeceğiz. Cennet gibi ülkemizde su var, toprak var; ama maalesef ağaç dikme konusunda istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Çınar ağaçlarını çok seviyorum. Bizim dönemimiz Melikgazi’de çınar ağaçlarının en çok dikildiği dönem olacak. Ağaçları korumamız lazım. Her yere ağaç dikmemiz lazım. Hakikaten bu seferberlik çok doğru. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bu bir vesile oldu. Korona döneminde “80 günde 80 park” diyerek tam 400 bin metrekare alanı sadece 80 günde park haline getirerek rekor kırdık. Park sayımız 250’yi geçti. Yeşilyurt Mahallemize kazandırdığımız, bugün etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz parkımız 6500 metrekare alanda yer alıyor ve buraya 180 adet ağaç dikeceğiz. Mesai arkadaşlarımız bugünün sembolü olsun diye bu sayıyı 1111’e tamamlayacaklar inşallah. Özenli çalışmaları için hepsine teşekkür ediyorum. “Melikgazi’ye fidan değil; ağaç dikiyoruz.” diyerek 10-15 yıl kadar zaman kazandırmış oluyoruz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde bu cennet gibi ülkeyi hep birlikte güzelleştirmeyi nasip eylesin.”