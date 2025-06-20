Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde bir açıklama yaparak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Çocukların bu süreçte başarısı kadar sağlığı ve mutluluğunun da önemli olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Büyük gün yaklaştı. Üniversiteye giriş hayali kuran binlerce öğrenci, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek. Üniversite sınavına girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah, arzu ettikleri güzel sonuçları alır, istedikleri üniversitelere yerleşirler. Bugün kütüphanemizi ziyaret ettik. Melikgazi’mizde tam 15 adet Akıl Küpü Kütüphanesi gençlerimize bu ders çalışma sürecinde hizmet verdi. Çocuklar buralara akın akın gelerek, sabahtan akşama kadar kütüphanelerimizi kullandı, buralarda ders çalıştı. Hayallerinin peşinden koşan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim öğrencilerimizin emeklerini boşa çıkartmasın. Allah haklarında hayırlısını versin. Öğrencilerimizin her birine güveniyoruz. Sınav sonuçları ne olursa olsun, çocuklarınızın her zaman yanındayız. Melikgazi’mizin eğitimde çok daha güçlü bir konuma gelmesi için katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.