Melikgazi Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarına Aydınlıkevler Mahallesi’ni de ekledi.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde 2 blok 78 daireden oluşan kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlar için zemin güçlendirme çalışmaları ile ilk adımı attı.

Zemin iyileştirme yöntemi ile sağlam konutlar kazandırılıyor

Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerine müjdeyi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aydınlıkevler Mahallemizde eskiyen yapılar çok fazla. Dolayısıyla Aydınlıkevler Muhtarımızın, vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili talebini dile getirmesi kapsamında Melikgazi Belediyesi olarak burada kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Aslında burada özel müteahhitler tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor; ancak vatandaşlarımız belediye ile biraz daha hızlı yol almak ya da anlaşamayanlar varsa anlaşmalarını yapması, aracı olması için belediyemizden böyle bir destek talep ediyorlardı. İlk ihaleyi yaptık ve müteahhit firmamız şimdi jet grout; yani zeminin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi ve sıvılaşmayı önlemek adına burada çalışma yapıyor. Zemin iyileştirme yöntemi, suyun zemine çok yakın olmasından dolayı bina yapıldıktan sonra kaymasını önlemek için yapılan bir sistem. Dolayısıyla burada bu yöntemi de uygulayarak vatandaşlarımızın huzur, konfor ve güven içerisinde oturmasını sağlayacağız. Hak sahiplerine Cenab-ı Allah hayırla, sağlıkla oturmayı nasip etsin, hayırlı olsun diyorum. Aydınlıkevler Mahallemizde kentsel dönüşümle ilgili 4-5 blok toplandığında, vatandaşlarımız anlaşıp Melikgazi Belediyemize geldiklerinde burada kentsel dönüşümle ilgili yeni projeleri başlatabileceğimizi duyurmak istiyorum. Yapacağımız çalışmalarımız Melikgazi’mize hayırlı olsun."