İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksici esnafının talep ve beklentilerini birebir dinlemek amacıyla başlattığı istişare toplantılarını sürdürüyor. Menderes’te iki ayrı buluşmanın ardından bu kez Karşıyaka’da düzenlenen toplantıyla sektörün nabzı bir kez daha yerinde tutuldu.

Toplantıya yoğun katılım gösteren Karşıyakalı taksici esnafı, güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan’a iletme fırsatı buldu. Yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, esnafın talepleri dinlenirken, aynı zamanda sektöre dair gelişmeler ve yürütülen çalışmalar da detaylarıyla paylaşıldı.

"Her mahalleye, her durağa ulaşacağız"

Toplantıda konuşmasını sürdüren Başkan Erkan Özkan, esnafın içinde bulunduğu şartları yakından bildiklerini ve çözüm için sahada olmayı sürdürdüklerini belirtti. Özkan, "İlk adımı Menderes’te attık, ardından tekrar Menderes’te ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Şimdi de Karşıyaka’da çok değerli meslektaşlarımızla buluştuk. Her biri sektöre yıllarını vermiş, alın teriyle evine ekmek götüren kıymetli esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Dertlerini yerinde dinliyor, çözüm yollarını birlikte geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erkan Özkan, yalnızca Karşıyaka ve Menderes’le sınırlı kalmayacaklarını, istişare toplantılarını İzmir’in dört bir yanına yayacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşıyaka’yla bu buluşmaları sürdürüyoruz ancak burada durmak yok. Önümüzdeki günlerde Buca ve Bornova başta olmak üzere tüm ilçelerimizde, tüm duraklarımızda meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sorunu yerinde görmek, çözümü birlikte üretmek bizim öncelikli görevimizdir."

"Birlikte Daha Güçlüyüz"

Toplantıda dile getirilen taleplerin ve önerilerin bir rapor halinde toplanarak ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirten Erkan Özkan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bizim anlayışımızda masa başında çözüm üretmek yok. Sokaktayız, duraklardayız, direksiyon başında alın teri döken kardeşlerimizin yanındayız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Gücümüz birliğimizden gelir. Ne zaman ihtiyaç duysanız biz yanınızdayız. Bugün Karşıyaka’da bunu bir kez daha göstermiş olduk. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, katılamayıp selamlarını gönderen meslektaşlarıma da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın başlattığı yerinde istişare sürecinin, önümüzdeki haftalarda Buca, Bornova ve diğer ilçelerde de devam etmesi planlanıyor.