Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, personelin sağlığına yönelik düzenlenen genel sağlık taraması uygulandığını açıklayarak, "İş sağlığı ve güvenliğini bir sorumluluk değil, öncelik olarak görüyoruz" dedi.

Hacılar Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında, tüm birimlerde görev yapan personele yönelik genel sağlık taraması gerçekleştirildi. Belediye binasında kurulan sağlık noktasında yapılan kontrollerle, çalışanların sağlık değerleri ölçüldü, gerek görülen personel ileri tetkik için yönlendirildi. Başkan Bilal Özdoğan, "Sağlıklı Çalışan, Güçlü Belediye" parolasıyla Hacılar Belediyesi personelinin sağlığı için seferber olduklarını belirterek, şu ifadeleri dile getirdi:

"İnsan hayatını önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda tüm birimlerimizde görev yapan personelimize yönelik düzenli sağlık kontrollerimizi sürdürüyoruz. Erken tanı hem bireyin sağlığı hem de kurumsal verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı birey, sağlıklı toplumun temelidir."

Çalışma arkadaşlarının sağlıklı bir ortamda görev yapmasının hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Başkan Özdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyemizin her alanda güçlü olabilmesi için önce insan kaynağımızın sağlıklı ve huzurlu olması gerekir. Biz birlikte çalışıyor, birlikte güçleniyoruz. Bundan sonraki süreçte de personelimizin hem fiziksel hem ruhsal sağlığını korumaya yönelik uygulamalarımıza devam edeceğiz."

Hacılar Belediyesi, ilerleyen süreçlerde de sağlık, eğitim ve farkındalık temelli personel odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecek.