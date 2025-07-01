Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri Caddesi’ndeki 2,5 kilometrelik altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son durumu değerlendiren Başkan Özdoğan, hemşehrilerine sabır ve anlayışları için teşekkür ederek modern bir ulaşım altyapısının çok yakında hizmete gireceğini müjdeledi.

Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada; Kayseri Caddesi’nde altyapıdan üstyapıya kadar tüm aşamalarda büyük bir koordinasyon ve özveriyle çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyemiz ve Fen İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilgili ekiplerimizle birlikte bu önemli projeyi adım adım takip ediyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından elektrik, doğalgaz, telekom gibi altyapı hizmetleri de tamamlanmak üzere. Şu anda altyapının son kontrolleri yapılıyor, zemin iyileştirme aşaması geçilmiş durumda. İnşallah önümüzdeki süreçte asfalt serim işlemi de tamamlanarak caddemizin bu hattı daha modern hale gelecek."

Yürütülen çalışmaların vatandaşlara geçici sıkıntılar yaşatabileceğini ama uzun vadede büyük kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Başkan Özdoğan, "Evet, biraz toz oldu, biraz duman oldu, giriş-çıkışlarda zorlanan vatandaşlarımız oldu ama tüm bu çalışmalar daha konforlu, daha güvenli, daha çağdaş bir yaşam alanı için yapılıyor. Amacımız hemşehrilerimizin uzun yıllar rahat edeceği bir ulaşım altyapısını ilçemize kazandırmak" dedi.

Yol kenarındaki refüj çalışmaları, yürüyüş yolu kaldırma işlemleri ve elektrik hatlarının kenara alınması gibi detaylara da değinen Başkan Özdoğan, "Gördüğünüz üzere sadece araç yolu değil, refüj, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte Kayseri Caddemiz daha geniş, daha güvenli hale geliyor. Yolun bir kısmı tamamlandıktan sonra karşı şeritte de aynı kapsamda çalışmalara başlanacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, açıklamasının sonunda tüm çalışmalarda görev alan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve destek veren Hacılar Belediyesi personeline teşekkür ederek, "Bu ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için gece gündüz çalışan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok yakında Kayseri Caddemiz, vatandaşlarımızın hak ettiği kalitede hizmet sunacak bir ulaşım aksı haline gelecek. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.