Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ‘cunta yönetimi’ ifadesine sert tepki gösterdi.

Başkan Özdoğan, gündemi değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına ve her seçimde milletimizin teveccühüne mazhar olmuş cumhurbaşkanımıza yönelik ifade edilen ‘Cunta Yönetimi’ tanımlaması en hafif tabirle hadsizliktir ve millet iradesine açık bir hakarettir. Özgür Özel’in bu mesnetsiz ve saygısız söylemi, milletin iradesini yok sayan anlayışın ve maalesef eski cunta dönemlerine duyulan özlemin bir tezahürüdür. Ancak unutulmamalıdır ki; cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselen Güçlü Türkiye’de, milletin iradesi baş tacıdır ve öyle kalmaya da devam edecektir. Milletimizin cumhurbaşkanımıza olan güveni ve desteği her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu yolda, milletimizle birlikte yürümeye, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Milli iradeye dil uzatan bu anlayışı şiddetle kınıyor, tüm vatandaşlarımızı da ülkemizin ve milletimizin geleceği için birlik ve beraberliğe davet ediyorum."