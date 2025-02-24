Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 3 bin 917 kişilik Kayseri kafilesi ile birlikte başkent Ankara’da düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Başkan Özdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ‘Adında AK, Işığında İstikbâl’ şiarıyla düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Kayseri’den 3 bin 917 kişilik AK Parti kafilesinin katıldığı kongrede, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha güven tazeledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, "AK davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bizler de teşkilatlarımızla birlikte, Hacılar’dan en güçlü desteği vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, AK Parti’nin milletle kurduğu güçlü bağın ve hizmet siyasetinin bu kongreyle birlikte daha da pekiştiğini belirterek, "Liderimizin izinde, aynı heyecan ve kararlılıkla ülkemiz, milletimiz ve Hacılar’ımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Türkiye’nin istikbali için büyük projelere imza atmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu kutlu davada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kongremiz ülkemize, milletimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olsun" dedi.