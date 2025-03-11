Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan, İstiklal Marşı’nın Türk Milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andı.

Başkan Özdoğan mesajında; "İstiklal Marşı, aziz milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve kahramanlığını dizelere döken eşsiz bir destandır. Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu büyük eser, sadece bir marş değil, aynı zamanda milletimizin onurlu duruşunun ve fedakarlığının bir nişanesidir. ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek bizlere bu mukaddes vatanın ne şartlarda kazanıldığını hatırlatan Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan Özdoğan, özellikle gençlerin İstiklal Marşı’nın ruhunu ve anlamını kavramasının önemine vurgu yaparak; "Bu vatan, ecdadımızın fedakarlıklarıyla bizlere emanet edilmiştir. Bizler de bu emaneti koruyarak, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Mehmet Akif’in ‘Asım’ın Nesli’ olarak tarif ettiği gençlerimiz, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkan bireyler olarak yetişmelidir" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.