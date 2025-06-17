Hacılar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulları başlıyor. Program kapsamında bu yıl 7-15 yaş arası çocuklara hitap eden 9 ayrı spor dalında eğitim verilecek.

Voleybol, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, taekwondo ve jimnastik gibi branşların yer aldığı Yaz Spor Okulları için başvurular 19 Haziran itibariyle Hacılar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’na yapılacak. Katılımlar kontenjanlarla sınırlı olacak.

Başkan Özdoğan’dan tüm ailelere çağrı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz spor okullarının yalnızca fiziksel değil, sosyal ve kişisel gelişim açısından da çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz tatili, çocuklarımızın sporla iç içe, disiplinli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmeleri için önemli bir fırsattır. Hacılar Belediyesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor okullarımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Sporla büyüyen, dayanışmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenen nesiller, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Ailelerimize çağrımızdır; gelin, çocuklarımızın geleceğine birlikte sporla yatırım yapalım."

Kontenjanlarla sınırlı

Yaz spor okullarına katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Başvuruların yoğun olmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle karşılaşacağımıza inanıyorum. Katılacak tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dolu dolu bir yaz, sporla başlar" dedi.

Programlarla ilgili bilgiler ise, yaş grubu: 7 - 15 yaş branşlar: voleybol, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, taekwondo, jimnastik olarak açıklanırken, başvuru tarihi 19 Haziran 2025 ve başvuru yeri olarak da Hacılar Kapalı Spor Salonu olacağı bildirildi.