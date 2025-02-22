Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde yaptığı açıklamada, "Tüm Kayseri ve Hacılar Teşkilatı olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Bizler de teşkilatlarımızla birlikte, Hacılar’dan en güçlü desteği vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin hizmetinde olduğunu vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Liderimizin izinde, aynı heyecan ve kararlılıkla ülkemiz, milletimiz ve Hacılarımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, 8. Olağan Büyük Kongre’nin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacağını ve ülkenin geleceği için önemli kararların alınacağını belirterek, AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.