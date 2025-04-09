CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerini sert bir dille eleştiren Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Cumhurbaşkanımıza ’Cunta Başkanı’ demek, milletimizin iradesini alenen yok saymaktır" dedi.

Dilovası Belediyesi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Gazze’de süregelen insanlık dramına dikkat çeken Başkan Ömeroğlu, "Bu katliamı sürdüren terör devleti İsrail’i bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı. CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerini sert bir dille eleştiren Ömeroğlu, "Cumhurbaşkanımıza ‘Cunta Başkanı’ demek, milletimizin iradesini alenen yok saymaktır" dedi.

Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarına da değinen Ömeroğlu, bu çağrılara kulak asmayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Ülkemizin gelişimine katkı sunan tüm yerli ve milli firmalarımızı sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kent Meydanı Projesi’nin ihalesi tamamlandı"

İlçeye değer katacak projeler hakkında konuşan Başkan Ömeroğlu, Kent Meydanı Projesi’nin ihalesinin tamamlandığını ve yüklenici firmanın sözleşmeyi imzaladığını belirterek, "Birkaç gün içinde çalışmalar başlayacak. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Ömeroğlu ayrıca, Asude Sosyal Tesisleri ve Tavşancıl Bayraktepe Projesi ile ilgili de bilgi verdi. Bu projelerin sosyal yaşamı canlandıracağına dikkat çekerek, her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturacaklarını ifade etti.

18 gündem maddesi görüşüldü

Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplam 18 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, kararların büyük bölümü oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda komisyon üyeleri de belirlendi.

2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan 2024 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclis Üyesi Osman Akbulut tarafından oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, rapora destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, "2024 yılı boyunca ilçemizin kalkınması ve halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Meclisimizin desteğiyle bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız. Katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.