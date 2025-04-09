Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Stdtetag) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Stdtetag) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, iki ülke arasındaki yerel yönetim iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirdi. Zirveye Almanya ve Türkiye’den çok sayıda üst düzey yetkili katılırken, Belediye başkanları ortak bir bildiri imzalayarak yerel yönetimlerin demokratik değerler, ifade özgürlüğü ve halk iradesine olan bağlılıklarını vurguladı. Belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı ve halk iradesine sahip çıkmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu belirtti. Zirve sırasında ‘Demokrasi ve özgürlüklerin güçlü dinamikleri olarak şehirler’ başlıklı oturumda, yerel yönetimlerin şeffaflık, katılımcılık ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda kapsayıcı şehirler kurma potansiyeli münazara edildi.

"Demokrasinin yerelden genele yayıldığını biliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katılarak Almanya’daki kardeş şehirlerle olan bağları daha da güçlendirdiklerini söyledi. Zirve kapsamında kardeş şehir Darmstadt’ın Belediye Başkanı, diğer kent yöneticileri, Büyükelçi ve Başkonsolos ile bir araya gelerek Bursa ile kardeş şehirleri arasındaki dostluğu ve iş birliğini derinleştirdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Kardeş şehirlerimizin iyi uygulamalarını kentlerimize aktarmak istiyoruz. Onun için iyi ilişkilerin personel değişimi boyutunda da değerlendirilmesini öneriyorum. Demokrasinin yerelden genele yayıldığını biliyoruz. Bunun için de karşılıklı işbirliklerine ihtiyacımız var. Dünyada artık kentler yarışıyor. Birbirimizle olan bilgi alışverişlerinin son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamlı buluşmaya öncülük eden ancak tutukluluğu nedeniyle katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Haksız tutukluluğunun sona ermesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu zirveyi düzenleyen Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve Alman Belediyeler Birliği’ne teşekkür ediyorum" dedi.