Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) Karadeniz bölge toplantısı kapsamında Trabzon'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Trabzon'da düzenlenen geniş katılımlı bölge toplantısına; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ile Van'dan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, OSB Başkan Vekili Yaşar Şen ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Trabzon Ticaret Borsası ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından düzenlenen OSBÜK Karadeniz Bölge Toplantısı'nda bölgedeki tüm organize sanayi bölgelerinin (OSB) temsilcileriyle bir araya gelinerek; enerji maliyetlerinden altyapı ihtiyaçlarına, üretim kapasitelerinden istihdam sorunlarına kadar pek çok kritik başlık ele alındı.

Ziyaret ve toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, saha çalışmalarının önemine dikkat çekti. Aslan, 'Bölge toplantılarının sadece salon etkinlikleriyle sınırlı tutulmuyor. OSBÜK heyeti gittiği her ilin ekonomik dinamikleriyle temas kuruyor. Bu kapsamda, şehrin ekonomik hafızası olan oda ve borsalarımız mutlaka ziyaret ediliyor. Bu temaslar sayesinde hem şehirle ilgili genel bir istişare yapılıyor hem de OSB'lerimizin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerileri bizzat yerinde, muhataplarıyla ele alma fırsatı oluşuyor' dedi.

Karadeniz Bölge Toplantısı'nda söz alan OSB temsilcileri, bölgelerinde yaşanan aksaklıkları ve gelişim projelerini doğrudan Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a iletme fırsatı buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çözüm odaklı yaklaşım sergilediği toplantıda, yerel yönetimlerin sanayi bölgelerine sağladığı desteklerin artırılması yönünde de görüş birliğine varıldı.