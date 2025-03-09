Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında maddi durumu yetersiz ailelere yardımlarını sürdürüyor. Dün akşam farklı mahallelerde gerçekleştirilen yardım dağıtımlarına Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Elgün, muhtarlar ve AK Parti Mahalle temsilcileri de katıldı. Gıda kolilerini depodan araçlara elleriyle yükleyen Başkan Kuş ve beraberindekiler, gece geç saatlere kadar kapıları tek tek çalarak gıda kolilerini teslim etti.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kayıtları bulunan ailelerin evlerini ziyarete Selçuklu Mahallesi ile başlayan Başkan Kuş ve beraberindekilere Mahalle Muhtarı Ümit Hanca ve AK Parti Mahalle Temsilcisi Hasan Çiçek de eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden gıda kolisi dağıtımı sonunda konuşan Başkan Mehmet Kuş, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında özellikle yetim ve dar gelirli ailelere destek olmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, Ramazan ayı öncesi hazırladıkları 20 bin kadar gıda kolisinin dağıtımına titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Eyyübiye Belediyesi olarak altı yıldan bu yana Ramazan’ı yardımlaşmak, bereket ve paylaşmak olarak şiar edindiklerini belirten Başkan Mehmet Kuş, "Altı yıl boyunca Eyyübiye’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elimizi uzattık ve bugün itibariyle de uzatmaya devam ediyoruz. Rızkın sahibi tabi ki Allah’tır, bizler de vesile olmanın gayreti içerisindeyiz. Ramazan’ın ilk gününden itibaren, başkan yardımcımız, sosyal yardımlaşma müdürlüğümüz ve ekibimizle birlikte gerçekten hummalı bir şekilde ihtiyaç sahibi evlere dokunduk ve Ramazan’ın sonuna kadar da dokunmaya devam edeceğiz. Ramazan’ın sonuna kadar ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Eyyübiye sınırlarında yaşayan yetim kardeşlerimize yaklaşık 2 ton et dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda her gün bin ailemize iftar vakti sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Eyyübiye mücavir alanları içinde yaşayan yetim çocuklarımız için bayramlık hediyelerimizi de hazırlıyoruz. Cenab-ı Mevla’m hayırları dergahında kabul eylesin diyorum" dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ile birlikte AK Parti belediyeciliği örneklerini sergilediklerini dile getiren Başkan Kuş, "İlçe başkanımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapılarını çalmaya, yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri bayrama huzurla kavuştursun" şeklinde konuştu.

Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün de Ramazan’ın paylaşmak ve bereket olduğunu dile getirerek, "Ramazan’da öncelikle Allah için, insanlarımız için, memleketimiz için, Eyyübiyemiz için ne yapabileceğimizin derdine düştük. Başkanımızla birlikte Eyyübiye’de ne yapabiliriz diye düşündük. Başkanımız tabi bu konuda tecrübeli. Altı yıldır bu hizmeti sürdürüyor. Bugün de mahalle sakinlerimizin yanında olmaya çalıştık. Belediyemiz, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında şu anda sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın yanında duruyor, ihtiyaçlarını karşılayarak üzerine düşeni yapıyor. Bu anlamda başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden bu hayır için gayret ediyorlar. Bu nedenle başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan’a ulaştırdığı gibi bayrama da bizleri ulaştırmasını Cenab-ı Allah’tan diliyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan’ını tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Kuş, zimem defteri geleneğini sürdürdü

Ziyaret ettiği mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de konuk olan Başkan kuş ve beraberindekiler bazı ailelerin ev eşyası ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti. Ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde öğrenci çocuklara kırtasiye ve tablet bilgisayar hediye eden Başkan kuş, Ramazan Bayramı öncesi çocuklarının bayramlık elbise ihtiyaçlarının da temin edileceğini ve hiçbir çocuğun üzülmesine razı olmayacaklarını söyledi. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ihtiyacı olan vatandaşların her an yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Kuş, Selçuklu Mahallesi’nde ziyaret ettiği bakkallarda da ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödeyerek, zimem defteri geleneğini de sürdürdü.