Samsun’da etkili olan kar yağışı sonrasında ekiplerin çalışmalara başladığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde karla mücadeleye başladık" dedi.

Samsun’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte İlkadım Belediyesine bağlı ekip ve ekipmanlar, karla mücadeleye başladı. Meteorolojik bilgiler doğrultusunda, günler öncesinden gerekli tedbirleri alan İlkadım Belediyesi, kırsal mahallelerde ve kent merkezinde yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ara sokaklarda ve ana arterlerde yol açma ve kaldırım temizliği de çalışmalarını da yaptı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmaların devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsun genelinde etkili olan ve ilçemizde de yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili tedbirlerimizi günler öncesinden almıştık. Yağışın başlaması ile birlikte, kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde karla mücadeleye başladık. Ekiplerimiz ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için hızlı bir şekilde yol açma ve kaldırım temizliği çalışmalarını yaptı. Ayrıca kent merkezinde kaldırımlarda, ara sokaklarda ve özellikle yayaların sık kullandığı lokasyonlarda tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yağışın devam ettiği süre boyunca ekiplerimiz, sahada ve teyakkuz halinde olacak" diye konuştu.