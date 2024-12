Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2025 yılında hizmet ve projelerin hızlanacağını belirterek, “Planladığımız her hizmet ve projenin odağına, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir şehri koyuyoruz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadımlı vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretleri sürdürmeye devam ediyor. Derebahçe Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, yeni yılda hizmet ve projelerin hız kazanacağını söyledi.

Derebahçe Mahallesi Muhtarı Kazım Öksüzoğlu’nun eşlik ettiği buluşmada esnaf ve vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Başkan Kurnaz, “2024 seçimlerinden bu yana asli görevlerimizi aksatmadan sürdürürken bir yandan da belediyemizin mali durumunu en iyi seviyeye taşımayı hedefledik. Ekonomik olarak güçlü bir belediye olarak 2025 yılında söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye başlayacağız. Planladığımız her hizmet ve projenin odağına, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir şehri koyuyoruz. Bunun için de her zaman olduğu gibi rehberimiz yine vatandaşımız olacak. Kurduğumuz gönül bağları ile ortak aklı bir araya getirerek İlkadım’a en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini her zaman öncelik olarak alıyoruz. Bu talep ve önerileri de yüz yüze vatandaşlarımızdan dinlemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle hemşehrilerimizle gerçekleştireceğimiz buluşmaları daha da sık bir hale getireceğiz. Kıymetli İlkadımlı hemşehrilerime gösterdikleri tevazu ve ilgi için yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.