Edirne'de Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, beldenin en yaşlı kadını olan 1927 doğumlu, 98 yaşındaki Emine Göksoy’u ziyaret edilerek özel gününü kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, beldenin en yaşlı kadını Emine Göksoy'u ziyaret ederek, geçmişten günümüze uzanan hatıralarını dinleyerek, keyifli sohbet gerçekleştirdi.



Başkan Kıral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı vefa ziyaretinde, 98 yaşındaki Emine Göksoy’un anlamlı gününü de kutladı.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Kıral, "Kadınlarımızın emeği, sevgisi ve fedakarlığı ile geleceğimiz şekilleniyor. Misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için Göksoy ailesine teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz" dedi.