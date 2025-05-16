Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen eğitim projeleri başarıyla tamamlandı. İlçedeki tüm 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri" ile 2. sınıf öğrencilerine doğayla iç içe çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen "Karatay Tabiat Mektebi" projesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle tamamlandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da her iki programın kapanış etkinliklerine katılarak öğrencilerin son derslerine eşlik etti.

Trafik Eğitim Parkı’ndaki dönemin son dersine Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra; Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Kelekçi ve Karatay İlçe Jandarma Komutanı Yasin Keskin de katıldı. Karatay Belediyesi’nin Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne kazandırdığı Trafik Eğitim Parkı’ndan bugüne kadar binlerce öğrenci faydalandı. Belediye tarafından çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla birçok kurumun iş birliğiyle yürütülen "Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri", bu yıl da yoğun ilgi gördü. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Karatay’daki 59 ilkokuldan 8 bin 4. sınıf öğrencisi, belediyeye ait servis araçlarıyla parka getirilerek eğitim aldı. Eğitimler kapsamında öğrenciler, simülasyon merkezinde animasyon destekli teorik derslere katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’ndan uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen eğitimlerin ardından öğrenciler, minyatür şehir atmosferinde tasarlanmış uygulama alanında akülü araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak da öğrendi.

"Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz"

Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Kılca, "Trafik kazalarında her yıl yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor, binlerce vatandaşımız da yaralanıyor. Bu nedenle trafik kurallarına uymak ve trafikte saygılı olmak hayati öneme sahip. Bu bilinci çocuklarımıza erken yaşta aşılamak için Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçirdik. Öğrencilerimiz burada teorik ve uygulamalı eğitim alıyor, akülü araçlarla eğlenerek öğreniyor. Bu yıl yaklaşık 8 bin öğrencimize ulaştık. Eğitimlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çocuklarımıza yaptığımız her yatırımla geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yiğit’ten teşekkür

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Yiğit, "Karatay Belediyemizin şehrimize kazandırdığı Trafik Eğitim Parkı’nda bu yıl yaklaşık 8 bin öğrencimiz eğitim aldı. Çocuklarımız burada hem teorik hem de pratik olarak trafik kurallarını öğreniyorlar. Aynı zamanda akülü araçlarla uygulamalı eğitim yaparak keyifli vakit geçiriyorlar. Bu yaş grubu için son derece uygun bir eğitim. Bu örnek çalışmadan dolayı Karatay Belediyemizi ve projeye destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tabiat Mektebi’nde 8 bin 101 öğrenciye doğayla iç içe eğitim

Karatay Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Karatay Tabiat Mektebi" projesi de bu yıl yoğun ilgi gördü. İlçedeki 59 ilkokuldan 8 bin 101 2. sınıf öğrencisi, haftanın dört günü çeşitli atölye çalışmalarına katılarak doğayla iç içe eğitim aldı. Doğal yaşam ve gıda atölyesi, kil atölyesi, ahşap atölyesi, seracılık, oryantiring, hikaye okuma ve hayvancılık atölyesi gibi birçok alanda öğrenciler uygulamalı eğitimlerle hem eğlendi hem öğrendi.

Başkan Kılca, Tabiat Mektebi’nin de kapanışına katıldı

Başkan Hasan Kılca, Tabiat Mektebi’nin kapanış programında da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin derslerine katılarak onları atölye çalışmalarında izleyen Başkan Kılca, çocuklarla sohbet etti, etkinliklerine eşlik etti. Kil şekillendiren, fide diken ve hayvanlarla ilgilenen miniklerin heyecanına ortak olan Başkan Kılca, yaptığı konuşmada çocukların doğayla temas kurmasının ve çevre bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti. Kılca, bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirtti.