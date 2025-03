Yaşanan kuraklık sebebiyle tarım arazilerinin sadece yarısına su verileceği kararının önce suyun kullanıcıları olan üreticilere bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; "Mümkünse ilimiz Doğal Afet kapsamına alınmalıdır ve üreticilerimizi rahatlatacak tedbirlerin hızlıca alınması gerekmektedir" dedi.

Aydın’da her geçen yıl etkisini artıran tarımsal kuraklık, 2025 üretim sezonunda da çiftçileri endişelendirirken, Aydın Valiliği koordinesinde alınan kararla bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tarım arazilerinin sadece yarısına su verileceği, diğer yarısına ise su sağlanamayacağı duyuruldu.

Alınan kararın ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kararların alınmadan önce suyun kullanıcıları olan üreticilere bildirilmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek "Her geçen yıl tarımsal kuraklığın şiddetini arttırarak devam ettiği ilimiz Aydın’da yazlık sulamayı sağlayan Kemer, Çine Adnan Menderes, Adıgüzel barajlarımızda maalesef 2024 üretim sezonundaki suyun yarısı kadar su bulunduğu Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürleri ve Ziraat Odası Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen bir dizi toplantının ardından Valilik kararı ile ÇKS’de kayıtlı arazilerin yarısına su verileceği diğer yarısına ise su verilemeyeceği Aydın kamuoyuna dolayısıyla üreticilerimize duyurulmuştur. Ayrıca bu toplantılara AK Parti Aydın milletvekillerimiz de katılmıştır. DSİ yetkililerine, 2025 yılında uygulanacak olan bu sulama sisteminin saha uygulamasının çok zor olduğunu, sorunlarla dolu olduğunu hatta saha da uygulamaya geçildiğinde daha büyük sorunlarla karşılaşacağımızı dile getirdik. Ziraat odalarının kısıtlı sulama programına hakkında alternatif sulama suyu hususunda ortak olarak aldığı kararı hem sözlü olarak hem de resmi yazı olarak DSİ yetkililerine bildirdik. Bize cevaben yazılan yazıda isteğimizin teknik olarak uygulanmasının mümkün olmayacağını bildirdi. Mevcut suyun sulanabilir tüm tarım arazilerine yetmeyeceğini biliyoruz ancak bu tür kararların alınmadan önce bu suyun kullanıcıları olan bizlere bildirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Aydın ekonomisine çok büyük etkileri olacaktır"

Yüzde 50’si boş kalacak olan arazilerin Aydın ekonomisine çok büyük etkilerinin olacağını da sözlerine ekleyen Kendirlioğlu; "Bu planlamanın İlimizde Eylül, Ekim aylarında muhtemel yağışlara, barajlardaki doluluk oranlarına göre planlanması, kışlık ekimlerin havzalara göre ekim yaptırılması gibi bunların hepsinin göz önüne alınarak alternatif planların olması göz önüne alınarak alternatif planların olması gerekir ki üreticimiz büyük ekonomik zararlara uğramasın. Yüzde 50 boş kalan arazilerin üreticilerimiz ve Aydın ekonomisine çok büyük etkileri olacaktır. Girdi maliyetlerinin yanında (gübre zirai ilaç, akaryakıt, tohum, fide, elektrik, işçilik tarımsal ekipman, faiz) artı su kısıtlamasının da olması üreticimizi kara kara düşündürmekte, gençler tarımdan hızla uzaklaşmakta, üreticilerimizin yaş ortalaması 60’lara dayanmaktadır. Bu durumda devletimizin devreye girip bazı tedbirler alması kaçınılmaz olmuştur. Mümkünse İlimiz Doğal Afet kapsamına alınmalıdır. Yüzde 50’si boş kalan arazilerde oluşacak zararların telafi edilmesi, desteklerin arttırılması gibi üreticilerimizi rahatlatacak tedbirlerin hızlıca alınması gerekmektedir. Bu durum hayvancılığımızı da olumsuz etkileyecektir. Aydın İlimizde yapılan her türlü üretimin dekardaki verim ve kalite kaybı kaygı verecek boyutlara ulaşacaktır. Tarımsal kuraklıktan kaynaklanan her türlü olumsuzluklar sadece üreticimizi değil Aydın’da yaşayan herkesi derinden etkileyecektir. Şu unutulmamalıdır ki tarımsal kuraklık gıdaya erişebilirliği olumsuz şekilde etkileyecektir. Aydın İlimizde alınması gereken tedbirler arasında diğer bir husus, Dalaman Çayının Kemer Barajına bağlanması projesinin hızlandırılarak devreye sokulması, vahşi sulamadan bir an önce vazgeçilerek modern sulama teknolojisine geçilmesi olacaktır" şeklinde konuştu.