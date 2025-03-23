Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; "Bugün Sarız’a hükümet konağı yapılıyor, İsmail Özdemir sayesindedir. Pınarbaşı’nda spor tesisleri varsa Baki Ersoy’un sayesindedir. Pınarbaşı’nda, Sarız’da doğalgaz varsa, 10 ay önce seçilen belediye başkanı ’doğalgaz geldi, hayırlı olsun’ şeklinde propaganda yapıyorsa bu bizim sayemizdedir" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye’sine düzenlenen operasyonları değerlendirdi. Başkan Kalın; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon yapıyor; Büyükşehir Belediyesi’ne ve diğer ilçe belediyelerine. Tamam bu ses getirecek bir operasyon, gerçekten Türkiye için ciddi bir gündem. Ama bunun neticesinde bakıyorsunuz Kayseri’de, Artvin’de, Muğla’da, İskenderun’da her yerde bir sokak eylemi söz konusu. Sokaklarda yaşanan eylemlerin bu ülkeye vermiş olduğu zarar çok açık. Başlı başına bir akıl tutulması. Sanıyorlar ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti, hükümet de bunu hazmedemedi, bilerek ve isteyerek 7. yılında bunu yapıyor. İzmir yıllardır sizde, bir operasyon oldu mu? Kendileri de biliyor, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili değil, esasında partililerin bunu düşünmesi lazım. Partinizi partili olmayanlar yönetmeye çalışıyor ve sizi kullanıyorlar" dedi.

Son seçimde kaybedilen Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin muhasebesini yaptıklarını kaydeden Kalın; "Pınarbaşı ve Sarız; gerçekten kendi içerisinde kozmopolitik yapıları hakim iki ayrı ilçemiz. Pınarbaşı’nı ayrı ayrı bölgelere ayırsanız her bölgeden ayrı düşüncelerin çıkabileceği bir yer. Yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde olan bir ilçemiz. Vatandaşımız tepki göstermiş olabilir, bir noktada Milliyetçi Hareket Partisi’nden memnun kalmamış olabilir bunların hepsi ihtimal dahilinde. Bizden memnun kalmamışlık; Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyeleri bu işi yapamıyor değil. Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin yenilenmesini algı oluşturarak iyi kullandı. Kaybettiğimiz Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin muhasebesini yapıyoruz. Nerede eksik, nerede hata yaptık veya neden kaybettik şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Aşağı yukarı her iki ilçemiz için de sonucun neden böyle olduğu noktasında ortak bir kanıya varıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sarız’a yapılan yatırımlar bizim sayemizdedir"

Pınarbaşı ve Sarız’a yapılan yatırımların MHP sayesinde olduğunu ve halen yatırım programlarını takip ettiklerini aktaran Başkan Kalın; "Bizim her şeyden önce çok çalışkan iki tane milletvekilimiz var. Bugün Sarıoğlan, Özvatan ve Bünyan’a gelen yatırımlara baktığımız zaman Türkiye’deki 793 ilçe arasında sayılı konumlara getirebiliriz. Çok ciddi yatırımlar alındı. Bugün Sarız’ı kaybettik ama Sarız ile alakalı yatırım programlarını yine takip ediyoruz. Bugün Sarız’a hükümet konağı yapılıyor, İsmail Özdemir sayesindedir. Pınarbaşı’nda spor tesisleri varsa Baki Ersoy’un sayesindedir. Pınarbaşı’nda, Sarız’da doğalgaz varsa, 10 ay önce seçilen belediye başkanı ’doğalgaz geldi, hayırlı olsun’ şeklinde propaganda yapıyorsa bu bizim sayemizdedir" şeklinde konuştu.

"Pınarbaşı Belediyesi cevap veremiyor"

Pınarbaşı Belediyesi’ni borçsuz devrettiklerinin altını çizen Başkan Kalın; "Pınarbaşı Belediyesi borç konusunda o kadar fazla spekülasyon yaptı ki; 70 milyon dedi, 60 milyon dedi, 39 milyon dedi, her şeyi söyledi. En son dayanamadık meclis üyelerimiz resmi soru önergesi verdi. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Pınarbaşı Belediyesi’ne başvurduk ve dedik ki; ’Görevi devraldığın tarihten itibaren Pınarbaşı Belediyesi’nin borcu nedir?’ İki ay oldu çıkaramadılar, hala yok, cevabını veremiyor. Vermek istemiyorlar, çünkü borçlu değildi" dedi.

"Şeker Fabrikası seçimlerinde adayımız yok, gözlemciyiz"

Kayseri Şeker Fabrikası’nda yapılacak olan seçimlerde adaylarının olmadığını ve gözlemci konumunda bulunacaklarını da sözlerine ekleyen MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; "Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ilgili bizim herhangi bir adayımız yok, karşısında olduğu bir aday da yok. O seçimle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi sadece gözlemci konumundadır. Bu pozisyonu gereği takibimiz vardır Şeker Fabrikası’nı. Neden takibimiz vardır; milletimizin bir kuruluşudur, çiftçimizin alın teriyle ayakta duran bir kuruluştur. Dolayısıyla bizim de burayı gözlemleme gibi bir sorumluluğumuz var. Olumsuz bir şey gördüğümüzde bunu söylemekten ve takipçisi olmaktan çekinmeyiz" diye konuştu.