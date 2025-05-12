Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin kültürel ve fikri hayatına uzun yıllar katkı sunan Mehmet Yeşil’i geçirdiği kalp krizi ve ardından yapılan ameliyat sonrası evinde ziyaret etti.

Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kahveci, Mehmet Yeşil’in sağlığına kavuşmuş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşme sırasında Kütahya’nın gelişimi üzerine yapılan sohbetin kendisi için kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, "Tecrübeleriniz ve fikirleriniz bizim için yol göstericidir" dedi.

Başkan Kahveci, Mehmet Yeşil’e sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunurken, geçmişe ve geçmişte değer üreten isimlere vefa göstermenin önemine de dikkat çekti.