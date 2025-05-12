Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kar, Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği (MOKAD) tarafından "Genç Kanser Araştırmacı Ödülü"ne layık görüldü.

KUYAM ekibiyle birlikte moleküler kanser araştırmaları alanında yürütülen bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirten Doç. Dr. Fatih Kar, "Çalışmalarımızın takdir görmesi, bizleri daha da motive ediyor." dedi.

Kar, bu süreçte birlikte emek veren ekip arkadaşlarına, Ceyhan Hacıoğlu’na, Neslihan Meriç’e ve özveriyle çalışan öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca MOKAD Derneği Başkanı’na, yönetim kuruluna, oturum başkanlarına ve tüm katılımcılara da şükranlarını sundu.

Bilimsel çalışmalara verdiği sürekli destekten dolayı KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e teşekkür eden Doç. Dr. Kar, elde edilen bu önemli başarıyı KSBÜ’ye armağan etti.