Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin turizm geleceğini şekillendirecek Turizm Master Planı Lansman Toplantısı’na katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile il protokolünün hazır bulunduğu toplantıda, Kütahya’nın turizm vizyonunu ortaya koyan kapsamlı çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda, planın hazırlanma sürecinde yürütülen literatür taramaları, arama konferansları, saha ziyaretleri, kurum görüşmeleri ve anket çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirildi. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kazı başkanlıkları, oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla geniş bir çalışma zemini oluşturulduğu ifade edildi.

Kütahya’nın mevcut turizm durumu masaya yatırılırken; turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması, sürdürülebilirlik sağlanması ve rekabet gücünün yükseltilmesi başlıca hedefler olarak öne çıktı. Kültürel mirasın korunması, marka festivallerin düzenlenmesi, dijital tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi, tematik turizm rotalarının oluşturulması ile sağlık ve gastronomi turizminin desteklenmesi planın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Turizm Master Planı’nın Kütahya’nın geleceğine yön veren güçlü bir rehber olduğunu belirterek, şehrin turizm potansiyelini daha görünür ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini ifade etti.